لقاء مفتوح مع المفكر اللبناني شربل داغر فى المجلس الأعلى للثقافة.. الأحد



ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، لقاء ثقافي مفتوح مع المفكر اللبناني شربل داغر، وذلك في تمام السادسة من مساء الأحد الموافق 15 سبتمبر 2019؛ بمقر المجلس الأعلى للثقافة.



ويتضمن اللقاء حفل توقيع لأعماله الشعرية والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ بمشاركة عدد من المفكرين والشعراء والنقاد المصريين من بينهم: الدكتور محمد بدوي، والدكتور رضا عطية، والشاعر كريم عبد السلام، وتدير اللقاء: الأستاذة ندى إمام.



ويقام اللقاء بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الأعلى للثقافة وضمن فعاليات المنتدى الدولي للحوار الثقافي الذي ينظمه المجلس شهريًا؛ ويتضمن عقد لقاءات مع عدد من الرموز الثقافية البارزة على الساحة الثقافية العربية والدولية في المجالات المتعددة؛ وإفساح المجال للحوار مع المتخصصين والمهتمين من المثقفين.