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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:45 ص
مسجد الحامدية الشاذلية
مسجد الحامدية الشاذلية
البهى عمرو
حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة، اليوم، من مسجد الحامدية الشاذلية.

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بجميع مساجد الجمهورية لتكون بعنوان " وَاجِبُ المُعَلِّمِ والمُتَعَلِّمِ ".

طالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بـضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، معربة عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وقالت الوزارة في بيان لها: نحن على مشارف عام دراسي جديد نسأل الله عز وجل ان يكون عام جد واجتهاد وتفغوق لجميع أبنائنا، مؤكدة ان الإسلام أعطى العلم أولوية كبرى وعناية خاصة فهو حياة القلوب ومصباح الأبصار إذ يبلغ العلم بصاحبه منازل الأخيار والدرجة العالية في الدنيا والآخرة وبه توصل الارحام ويعرف الحلال والحرام .

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