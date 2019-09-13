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فن

16 فدانا.. إيد شيران يبني ملعب كرة قدم في منزله..صور

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:01 م
ايد شيران
ايد شيران
شروق إبراهيم
قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية: إن المغني البريطاني ايد شيران قرر بناء ملعب كرة قدم في منزله مدينة سوفولك البريطانية،والذي يقدر ثمنه بـ٣٧ مليون دولار أمريكي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليد شيران سوف يقوم ببناء ملعب كرة القدم على مساحة ١٦ فدانا، بسبب هوسه وعشقه لكرة القدم رغبته في إقامة مبارايات مع اصدقائه المقربين.

ولفتت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن إيد شيران توعد بإطفاء إضاءة الملاعب في منتصف الليل حتى لا يتسبب في إزعاج جيرانه كما حدث من قبل عندما اعربوا عن غضبهم بسبب الضوضاء التي يسببها لهم بسبب موسيقاه.

يشار إلى أن ايد شيران صنف المطرب الاعلى ربحا في العالم بتجاوز ثروته الـ300 مليون دولار أمريكي.

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