16 فدانا.. إيد شيران يبني ملعب كرة قدم في منزله..صور

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية: إن المغني البريطاني ايد شيران قرر بناء ملعب كرة قدم في منزله مدينة سوفولك البريطانية،والذي يقدر ثمنه بـ٣٧ مليون دولار أمريكي .





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليد شيران سوف يقوم ببناء ملعب كرة القدم على مساحة ١٦ فدانا، بسبب هوسه وعشقه لكرة القدم رغبته في إقامة مبارايات مع اصدقائه المقربين.





ولفتت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن إيد شيران توعد بإطفاء إضاءة الملاعب في منتصف الليل حتى لا يتسبب في إزعاج جيرانه كما حدث من قبل عندما اعربوا عن غضبهم بسبب الضوضاء التي يسببها لهم بسبب موسيقاه.



