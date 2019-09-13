التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق

حرصًا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح مدينة الزقازيق.





وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بجميع مساجد الجمهورية لتكون بعنوان " وَاجِبُ المُعَلِّمِ والمُتَعَلِّمِ ".





وطالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بـضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، معربة عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.



