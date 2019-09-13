في وقت حساس جدا.. أسرار إقالة روميو يوزاك مدرب المنتخب الكويتي

أعلن مجلس اتحاد كرة القدم الكويتي عن إقالة مدرب المنتخب الوطني الكرواتي روميو يوزاك وجهازه الفني، مشيرا إلى أنه سيتم الاجتماع الأحد 22 سبتمبر الجاري، للإعلان عن هوية خليفته.



وتأتي إقالة يوزاك على خلفية على توصية رفعتها اللجنة الفينة إلى الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أول أمس، وقد كلفها الاتحاد باختيار جهاز فني جديد من داخل الكويت أو خارجها.



وتعتبر إقالة الكرواتي يوزاك وجهازه الفني في فترة «حساسة جدا» بالنسبة للمنتنخب الكويتي لاقتراب التصفيات المشتركة المؤهلة الى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



وعانت قرارات الكرواتي يوزاك من تخبط غريب وبدا ذلك واضحا في المباراة التي لعبها المنتخب الكويتي أمام نظيره الأسترالي.



وكانت خيارات يوزاك في المباراة الأخيرة قد شابها بعض العوار إذ وضع أفضل لاعبين في تشكيلة منتخب الكويت وهما بدر المطوع مهاجم نادي القادسية ويوسف ناصر المحترف في صفوف نادي النهضة العماني على مقعد الاحتياط منذ بدايةو المباراة



ويلاقي المنتخب الوطني الكويتي في 10 أكتوبر المقبل، منفسه الأردني في لقاء الحسم لمسار المنافسة في المجموعة، وهي المباراة التي يتكشف مدى استعداد الفريق لخوض منافسات مونديال 2022.



ويخشى الكويتيون من تكرار مأساة هزيمة المنتخب الكويتي في تصفيات 2006 لاسيما وأنه قرار اعفاء يوزاك جاء في وقت صعب ودون تحديد أي أسماء مرشحة لخلافته

