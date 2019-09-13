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رياضة

الاتحاد في ضيافة ضمك بالدوري السعودي

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:53 ص
فريق الاتحاد
فريق الاتحاد
محمد السعيد
يحل فريق اتحاد جدة ضيفا على نظيره ضمك، اليوم، الجمعة، في تمام السادسة إلا عشر دقائق، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي.

ويسعى الاتحاد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، قبل مواجهة الهلال في دروي ابطال أسيا، بينما يطمح ضمك في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط، وتبقي له مباراة مؤجلة، بينما يحتل ضمك المركز الـ 15 بدون نقاط.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن الجولة نفسها من الدوري السعودي ، النصر مع الشباب، والتعاون مع العدالة.

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