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اقتصاد

ألمانيا ستسجل أكبر فائض عالمي لميزان المعاملات الجارية في 2019

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:50 ص
ألمانيا ستسجل أكبر
ألمانيا ستسجل أكبر فائض عالمي لميزان المعاملات
رويترز
قال معهد إيفو الاقتصادي اليوم الجمعة إن ألمانيا ستسجل أكبر فائض في ميزان المعاملات الجارية في العالم في 2019 للعام الرابع على التوالي، مما سيضغط على برلين على الأرجح للمساهمة في خفض الاختلالات العالمية وتحفيز الطلب المحلي.

وقال كريستيان جريم الخبير الاقتصادي لدى إيفو لرويترز إن من المتوقع أن يبلغ الفائض في ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات، لألمانيا هذا العام 276 مليار دولار، وأضاف أن من المتوقع أن يبلغ الفائض الذي ستحققه اليابان 188 مليار دولار، تليها الصين بفائض 182 مليار دولار.

في المقابل، من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة عجزا بميزان المعاملات الجارية بقيمة 480 مليار دولار، وهو الأكبر في العالم، على الرغم من الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين والرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على منتجات صينية.

ويُمكن أن يعزى فائض ميزان المعاملات الجارية الألماني في الأساس إلى حقيقة أن المزيد من المنتجات والخدمات الألمانية يُباع في الخارج أكثر مما يستورده أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتثير الاختلالات التجارية غضب ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على شركات صناعة السيارات الألمانية. ووجهت المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي أيضا انتقادات للفائض الألماني.

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