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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:59 ص
النصر والشباب في
النصر والشباب في الدروي السعودي
محمد السعيد
تقام، اليوم الجمعة، ثلاث مباريات مهمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من من الدوري السعودي، أبرزها مواجهة النصر الشباب.

ولم تشهد الجولة الماضية من الدوري السعودي أي مفاجآت، حيث فاز الهلال على الرائد بخمسة أهداف نظيفة، والأهلي على الاتفاق بهدفين مقابل هدف، والنصر على الفتح بهدف نظيف.

ويستعرض صدى البلد مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة:

التعاون - العدالة، السادسة إلا عشر دقائق مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1 .

ضمك - الاتحاد، السادسة إلا عشر دقائق مساء ، عبر قناة الرياضية السعودية 2.

النصر - الشباب، السابعة والنصف وخمس دقائق مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1.



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