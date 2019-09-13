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فن

ديانا حداد تحصد 790 ألف مشاهدة بأغنيتها الجديدة جمالو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:21 م
ديانا حداد
ديانا حداد
سعيد فراج
حققت الفنانة ديانا حداد، 791 ألف مشاهدة بأغنيتها الجديدة «جمالو» التي طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية «جمالو» لـ ديانا حداد، باللهجة المصرية، وهي من كلمات: ملاك عادل، ألحان: مدين، توزيع: أحمد عبد السلام، ومن إنتاج روتانا.

وعلى جانب آخر، حصدت أحدث أغاني ديانا حداد «أحبك وكذا»، 2 مليون ونصف المليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، بعد ما تم طرحها يوم الأربعاء 3 يوليو 2019 عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

أغنية "أحبك وكذا" لـ ديانا حداد، من كلمات فراس الحبيب، وألحان على صابر، وتوزيع ومكس محب الراوي.

يذكر أن احدث أعمال ديانا حداد، كانت أغنية "عشيري" وهي باللهجة الخليجية من كلمات وألحان سعيد الدوبى.

وأعادت ديانا حداد بصوتها الأغنية الوطنية التي سُجّلت منذ 4 عقود بعنوان "سيوف العز" من كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، وألحان المطرب محمد عبده، التي لحنها عام 1975، مؤكدة من خلالها حبها للمملكة العربية السعودية وشعبها وقيادتها الحكيمة.

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