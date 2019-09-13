بث مباشر لخطبة وصلاة الجمعة بمسجد الفتح بالزقازيق

يقدم موقع صدى البلد، بثا مباشرا لخطبة وصلاة الجمعة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.





وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بجميع مساجد الجمهورية لتكون بعنوان " وَاجِبُ المُعَلِّمِ والمُتَعَلِّمِ ".





طالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بـضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، معربة عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.



