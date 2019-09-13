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ديني

بث مباشر لخطبة وصلاة الجمعة بمسجد الفتح بالزقازيق

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:01 م
مسجد الفتح بالزقازيق
مسجد الفتح بالزقازيق
محمد شحتة
يقدم موقع صدى البلد، بثا مباشرا لخطبة وصلاة الجمعة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بجميع مساجد الجمهورية لتكون بعنوان " وَاجِبُ المُعَلِّمِ والمُتَعَلِّمِ ".

طالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بـضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، معربة عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وقالت الوزارة في بيان لها: نحن على مشارف عام دراسي جديد نسأل الله عز وجل ان يكون عام جد واجتهاد وتفغوق لجميع أبنائنا، مؤكدة ان الإسلام أعطى العلم أولوية كبرى وعناية خاصة فهو حياة القلوب ومصباح الأبصار إذ يبلغ العلم بصاحبه منازل الأخيار والدرجة العالية في الدنيا والآخرة وبه توصل الارحام ويعرف الحلال والحرام .

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