مستقبل وطن بمطروح يفتتح معرضا للأدوات المدرسية في سيوة

افتتح حزب مستقبل وطن، برئاسة أشرف رشاد الشريف، في محافظة مطروح، معرضا لبيع المستلزمات المدرسية، بأسعار مخفضة في مركز ومدينة سيوة وذلك بمقر الوحدة الحزبية للحزب، بحضور عدد من أعضاء هيئة مكتب الحزب بمركز ومدينة سيوه ولفيف كبير من أهالى وأولياء الأمور والطلاب.



وأكد أمين مركز الحزب بسيوه أن المعرض سيستمر من اليوم وحتي بداية الدراسة بخصومات تصل إلي 20% علي جميع السلع المعروضة بالمعرض مضيفا أن كل ما يحتاجه الطالب من مستلزمات وأدوات مدرسية سيجده بالمعرض.



وأضاف أمين المركز بأن موقع المعرض يتوسط المدينة وسهل الوصول إليه مؤكدا أن المعرض يأتي كمساهمة من الحزب في المشاركة المجتمعية المنوطة به.



كما شهد المعرض حضور مكثف لأولياء الأمور والطلاب لشراء كافة مستلزمات أبنائم ومستلزماتهم من الأدوات المدرسية المختلفة.



وتأتي المبادرة للعام الثاني على التوالي، في إطار الخطة التي ينتهجها الحزب لتوفير الخدمات للمواطنين تخفيفا عن كاهلهم استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لشعب عظيم.