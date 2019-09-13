عقب تداول تحذير على فيس بوك.. ضبط شخص تحرش بفتاة في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص تحرش بفتاة فى أسيوط .



جاء ذلك على خلفية تداول تحذير على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك من حساب يحمل اسم ميرو رأفت يحذر من عدم استقلال سيارة "محددة" لقيام قائدها بالتحرش اللفظى بإحدى الفتيات أثناء استقلالها للسيارة قيادته بدائرة قسم ثانى أسيوط، إلا أنها تمكنت من النزول من السيارة أثناء توقفها.



حيث تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، باستدعاء المتضررة "حاصلة على بكالوريوس تجارة" تعرفت عليه، واتهمته بالتحرش اللفظى بها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.