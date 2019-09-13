ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

عقب تداول تحذير على فيس بوك.. ضبط شخص تحرش بفتاة في أسيوط

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:54 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص تحرش بفتاة فى أسيوط .

جاء ذلك على خلفية تداول تحذير على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك من حساب يحمل اسم ميرو رأفت يحذر من عدم استقلال سيارة "محددة" لقيام قائدها بالتحرش اللفظى بإحدى الفتيات أثناء استقلالها للسيارة قيادته بدائرة قسم ثانى أسيوط، إلا أنها تمكنت من النزول من السيارة أثناء توقفها.

حيث تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، باستدعاء المتضررة "حاصلة على بكالوريوس تجارة" تعرفت عليه، واتهمته بالتحرش اللفظى بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشرت فيديو بـ الفيسبوك.. فتاة تكشف واقعة تحرش شاب بها داخل ميكروباص بحلوان

ترشيحاتنا

إنها حقا عائلة فنية.. سامح حسين وزوجته وبناته على خشبة المسرح

لزيادة المناعة.. شريف مدكور يعطي وصفة سحرية لمرضى السرطان

رأى ميتشو الزمالك فى ساديو مانى وإسماعيل سار نجمى السنغال

مؤمن زكريا يكشف تفاصيل جديدة في أزمته مع الأهلي .. رسالة الخطيب والاعتزال الأبرز (فيديو)

السديس يوصي بأمر واحد في زمن الانفتاح الإعلامي والفضائيات.. فيديو

بإطلالة كلاسيكية.. هند صبري تتألق بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوام رشيق.. 15 صورة تكشف إطلالات دارين حلمي خطيبة تامر عاشور

طريقة عمل صينية الرقاق الطرى.. 4 وصفات مميزة .. بالصور

بإطلالة كلاسيكية.. هند صبري تتألق بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي