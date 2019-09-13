السائل الأغلى في العالم.. مشروع طموح بالوادي الجديد لإنتاج سم العقارب

يعد مشروع إنتاج مصل سم العقرب من المشروعات المستحدثة التي لجأ إليها شابان مهندسان، استغلا مشكلة انتشار العقارب فى معظم قرى ومناطق محافظة الوادى الجديد، حيث تمثل العقارب خطورة داهمة على حياة المواطنين خاصة الأطفال، والتى أسفرت خطورتها عن وفاة العديد من الحالات التى تعرضت للدغات.



وتعتبر فكرة مشروع إنتاج مصل من سم العقرب فكرة جديدة جعلت المشروع يعد الفريد من نوعه على مستوى مصر والشرق الأوسط، لإنتاج سم ومصل العقرب.



وكان كل من المهندس محمد عبد الوهاب خضر بكالوريوس تربية وعلوم زراعية والمهندس أحمد عبده أبو السعود" مهندس بترول وكلاهما من قرية الموهوب التابعة لمركز الداخلة وأصحاب فكرة مشروع إنتاج سم العقرب.



وأكد المهندس أحمد عبده ابو السعود، أن المشروع يعد فريدا من نوعه على مستوى مصر والشرق الأوسط لإنتاج سم ومصل العقارب والذي يستخدم فى الأغراض الدوائية.



وأوضح أنه تقدم بطلب للمحافظة حيث وافق المحافظ على المشروع وتم البدء فى حفر البئر على مساحة 200 فدان وإنشاء شبكات الرى بالتوازى مع تنفيذ مشروع جمع وتربية العقارب حيث يجرى حاليا تنفيذ أول عملية استحلاب لحوالى 3000 عقرب تم جمعها من المزارع والقرى بينها 700 عقرب تم جمعها من منطقة زراعية واحدة بقرى الموهوب تمهيدا لإنتاج جرام واحد من المصل.



وأوضح أن مصل العقرب له قيمة طبية عالية تتمثل فى إنتاج سم ومصل العقرب الذى يستخدم ضد لدغات العقارب والمعروف استخدامها فى تلك الحالات وهو مصل شديد الأهمية لإنقاذ الأشخاص الذين يتعرضون لتلك اللدغات القاتلة, مشيرا إلى أن المشروع مجهد للغاية حيث أن إنتاج الجرام الواحد يتطلب صيد 3000 عقرب لاستحلاب جرام واحد فقط.



وأشار إلى أن هذا المشروع تم تنفيذه بالتوازى مع مشروع المزرعة الطبية والعطرية ومشروع إنتاج عسل النحل وسم النحل أيضا حيث يتم استخدام الهالك من النحل الذى قضى عمره الافتراضى كغذاء للعقارب التى يتم تربيتها فى أماكن خاصة كمنظومة متكاملة لعدد من الأنشطة التى ترتبط ببعضها البعض بصلة وثيقة.



وأشار إلى أن هذه المشروعات ستساهم في توفير حوالي 50 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة , فضلا عن العمالة المتخصصة في صيد العقارب حيث يتم شراء العقرب منها ب2 جنيه ويزداد السعر وفقا لنوع وحجم العقرب وأشهرها العقرب الأصفر الجبلى والعقرب الأسود والعقرب الأخضر.



جدير بالذكر أن سم العقرب أغلى سائل فى العالم، حيث إن سُم العقرب الذى يستخدمه فى لدغة واحدة يقدر بـ13 يورو، ويقدر سعر الجالون الواحد من سم العقرب بـ39 مليون دولار، ويعد المغرب دولة رائدة فى صنع الأدوية من سم العقارب، وأكثر دولة تشترى منها هذه الأنواع من الأدوية هى ليبيا لعلاج العديد من الأمراض ومنها السرطان، بينما يبيع السودان سم العقارب والعقارب الميتة المجففة لعدة دول لصنع الأدوية.