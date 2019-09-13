تعرف علي استعدادات المهرجان الخامس للتمور في الوادي الجديد

تجري محافظة الوادي الجديد هذه الأيام استعداداتها لمهرجان التمور المصرية الخامس والمقرر إقامته علي أرض المحافظة في نوفمبر المقبل .



وأكدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد , أنه يجري تجهيز الموقع علي وجه يليق بقيمة الوادي الجديد خاصة مع توافد ومشاركة وفود عربية ومصرية للمشاركة في المهرجان، فضلا عن الانتهاء من تجهيز المسرح الذي سيقام عليه عرض ملكات جمال البلح خلال فعاليات المهرجان.



وأضافت أنه تم تجهيز الفندق الذي سيستضيف المشاركين في المهرجان من ضيوف المحافظة، والذي تم تطويره بتكلفة 2.5 مليون جنيه، حيث يشمل 25 غرفة مجهزة بكافة الإمكانيات بطاقة استيعابية 103 أسرة، وجناح خاص، بالإضافة إلي صالة للطعام ومطبخ وقاعة للمناسبات.



وأوضحت أنه تم تأهيل مجمع تمور الوادى الجديد بالتنسيق مع وزارة التجارة بناءً على البروتوكول الذى تم توقيعه مع المحافظة، وذلك بتكلفة نحو 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 8 مخازن مبردة للتمور بسعة 4 آلاف طن بمدينة الباويطى بالواحات البحرية بتكلفة نحو 18 مليون جنيه، كما تم أيضًا استعراض عدد من المشروعات المستقبلة للجائزة ومنها إقامة أول مصنع للتمور بمحافظة أسوان.



وأكدت أنها رافقت وفد الشركة المنظمة للمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية والذي تستضيفه المحافظة خلال شهر نوفمبر القادم، وذلك للإعداد ليوم ترفيهي سياحي لوفود المهرجان ضمن الفعاليات التي يتضمنها.



ولفتت إلى أنه تم الإتفاق على تنظيم زيارة سياحية لضيوف المحافظة لأهم المعالم السياحية والأثرية بالمركز، للترويج عنها سياحيا ، مؤكدة أنه تم المرور على عدد من المواقع لاختيار أفضلها لبرنامج الزيارة وتجهيزها بالصورة المناسبة.



يذكر أن المحافظة تستعد لاستضافة المهرجان الذي يقام لأول مرة على أرضها بدعم من جائزة خليفة الدولية للتمور وبحضور وفود عربيه وأجنبية من المهتمين بإنتاج وصناعة التمور.

