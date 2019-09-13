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رياضة

مران بدني لـ مستبعدي الأهلي عن رحلة غينيا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:00 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أدت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني في دوري أبطال إفريقيا، مرانا بدنيًا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وقاد طارق عبدالعزيز إخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل مران اللاعبين الذي شارك فيه سعد سمير ومحمد محمود وأحمد حمدي وعمار حمدي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره كانو سبورت الغيني غدا السبت في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

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