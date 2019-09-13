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رياضة

حاتم حسوبة: الأهلي خير سفير لمصر في غينيا الاستوائية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:00 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عبر حاتم حسوبة، السفير المصري في غينيا الاستوائية، عن سعادته بتواجد النادي الأهلي في مالابو، مؤكدا أن وجود الأهلي وهو النادي الأكبر في إفريقيا، وصاحب التاريخ الكبير، الذي نشأ بدوافع وطنية، يسهل كثيرا من الأهداف التي تسعى لتحقيقها السفارة المصرية من خلال التواصل مع الجاليات العربية والشعب الغيني.

وأضاف أن حالة الانضباط والالتزام والتعاون التي تبدو عليها البعثة في مالابو ليست غريبة على نادي في حجم وعراقة الأهلي، وهو خير سفير لمصر في غينيا الاستوائية.

وأعرب السفير المصري في ختام تصريحاته عن امله في أن يحالف التوفيق النادي الأهلي في مباراته غدا أمام كانو سبورت لإسعاد الجماهير.

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