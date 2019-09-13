ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد أن رفضته.. ضبط شاب أحرق حفل خطوبة بالفيوم

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:56 م
حريق حفل الزفاف
حريق حفل الزفاف
الفيوم - نبيل أبو السعود
تمكنت مباحث الفيوم من القبض على تاجر الأغنام الذى أشعل النار فى حفل زفاف فتاة كان يريد خطبتها بقرية الشيخ فضل التابعة للوحدة المحلية لقرية تلات بمركز الفيوم، وأسفر عن إصابة 15 بحروق شديدة.

كان اللواء عادل الطحلاوى مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز الفيوم بالحادث.

وتمكن الرائد محمد هاشم رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم من القبض على الشاب المتهم ويدعى سيد عيد معوض 24 سنة( تاجر أغنام ).

تبين من التحقيقات الأولية، بأن الشاب المتهم كان قد تقدم لخطبة فتاة ولكن أسرتها رفضته، وتم خطبتها لشاب آخر إلا أن المتهم قام بإحضار جركن بنزين، وسكبه من أعلى احدى المنازل على المعازيم والعروسة المتواجدين بالشارع أمام منزل الفتاة.

وأسفر الحريق عن إصابة نحو 15 شخصا من المعازيم بحروق شديدة بعد اشتعال النيران فى ملابسهم، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسمم 20 شخصا بعد تناول طعام فاسد بالفيوم

بعد زيارة وادي الحيتان.. إصابة رئيس جهاز شئون البيئة في انقلاب سيارة بالفيوم

تفحم شقة في الفيوم ونقل مالكها للمستشفى

ولع فى المعازيم.. شاب يحول فرحا لمحرقة بـ الفيوم بسبب حبيبته

ومن الحب ما قتل..تاجر أغنام الفيوم يحول حفل خطوبة فتاة إلى محرقة

ترشيحاتنا

ومن الحب ما قتل..تاجر أغنام الفيوم يحول حفل خطوبة فتاة إلى محرقة

فضل يوم الجمعة ووقت قراءة سورة الكهف فيه

تعليقات صادمة على صورة هنا الزاهد وأحمد فهمى وشقيقه

الفرق بين من أكل وشرب ناسيا فى صيام الفرض والتطوع

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-9 -2019 والقنوات الناقلة

تعادل موازنات 10 دول عربية.. حقيقة صناديق الدولارات بمطار دبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوام رشيق.. 15 صورة تكشف إطلالات دارين حلمي خطيبة تامر عاشور

طريقة عمل صينية الرقاق الطرى.. 4 وصفات مميزة .. بالصور

بإطلالة كلاسيكية.. هند صبري تتألق بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي