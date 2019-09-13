بعد أن رفضته.. ضبط شاب أحرق حفل خطوبة بالفيوم

تمكنت مباحث الفيوم من القبض على تاجر الأغنام الذى أشعل النار فى حفل زفاف فتاة كان يريد خطبتها بقرية الشيخ فضل التابعة للوحدة المحلية لقرية تلات بمركز الفيوم، وأسفر عن إصابة 15 بحروق شديدة.



كان اللواء عادل الطحلاوى مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز الفيوم بالحادث.



وتمكن الرائد محمد هاشم رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم من القبض على الشاب المتهم ويدعى سيد عيد معوض 24 سنة( تاجر أغنام ).



تبين من التحقيقات الأولية، بأن الشاب المتهم كان قد تقدم لخطبة فتاة ولكن أسرتها رفضته، وتم خطبتها لشاب آخر إلا أن المتهم قام بإحضار جركن بنزين، وسكبه من أعلى احدى المنازل على المعازيم والعروسة المتواجدين بالشارع أمام منزل الفتاة.



وأسفر الحريق عن إصابة نحو 15 شخصا من المعازيم بحروق شديدة بعد اشتعال النيران فى ملابسهم، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج.



وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.