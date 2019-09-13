كيف تحصل على تمويل.. شروط الحصول على دعم مشروعك بالوادي الجديد

تعتبر "مبادرة مشروعك " إحدي المبادرات التي نجحت وبشكل كبير في الوادي الجديد من حيث توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة علي مستوي مراكز المحافظة الخمس.



وكانت محافظة الوادي الجديد ,قد أعلنت منذ فترة عن مبادرة مشروعك ووعدت بتسهيلات عديدة للاستفادة من التمويل الذي يقدمه برنامج "مشروعك" لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى طرح دراسات جدوى لعدد كبير من المشروعات المتنوعة بجميع الوحدات المحلية بالمراكز.



ومن جانبه أكد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن برنامج "مشروعك" يتيح تمويل مشروعات صغيرة بقروض تبدأ من ألف جنيه حتى 50 ألف جنيه.



وأوضح المحافظ , أنه جرى تمويل مشروعات متوسطة بقروض تصل إلى 2 مليون جنيه، ويجري التقديم لها بمستندات المشروعات الصغيرة، بالإضافة آخر 3 قوائم مالية ومركز مالي حديث ودراسة جدوى للمشروع.



وأوضح الزملوط , أن المستندات المطلوبة للحصول على هذا القرض تشمل صورة عقد ملكية أو إيجار المحل أو السكن، وإيصال بالمرافق "مياه - كهرباء - فاتورة تليفون"، وصورة الرقم القومي للعميل والضامن، وصورة شهادة موقف التجنيد للشباب أقل من 35 سنة، بالإضافة إلى مستخرج من السجل التجاري، وصورة البطاقة الضريبية، وآخر إيصال تأمينات أو شهادة معتمدة، وخطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل.



حصاد مبادرة مشروعك

ونجح الشاب خالد عشماوي, أحد شباب الخريجيين من أهالى مركز الداخلة فى تنفيذ أول مصنع لإنتاج الأثاث المعدنى والالوميتال يدعم من مبادرة مشروعك والذى كان حافزا أساسيا لنجاح المشروع على الرغم من صغر حجم التمويل بالنسبة لتكاليف المشروع إلا أنه كان معززا للتوسع فى المشروع حتى أصبح مصنعا متكاملا خلال عام ونصف لإنتاج المطابخ والأبواب والشبابيك والواجهات باستخدام خامات صديقة للبيئة.



وأوضح صاحب المشروع , أنه يعمل فى مجال تصنيع الالوميتال منذ صغر سنه وبعد طرح مبادرة مشروعك لدعم المشروعات الصغيرة قرر الاستفادة منها من خلال الحصول على قرض صغير ساهم فى استقرار بداية المشروع حتى تزايد حجم الإنتاج تدريجيا ونجح فى الحصول على قطعة ارض بالمنطقة الصناعية بالداخلة وبدأ فى استكمال الإنشاءات وتوسع فى المشروع وضم 6 فنيين للعمل بالمصنع كمرحلة أولى من توفير العمالة بالمصنع بالإضافة لفرص العمل غير المباشرة بالمصنع.



وأكد عشماوي أن هناك العشرات من المشروعات الصغيرة التي نجحت ضمن مبادرة مشروعك علي أرض المحافظة، والتي ساهمت في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.