برنامج علاجي مكثف لـ الطيار فى الأهلي

يخضع محمد عصام الطيار حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي لبرنامج علاج طبيعي مكثف؛ بسبب الإصابة التي يشكو منها في الركبة.



ويسعى الجهاز الطبي لسرعة تجهيز الحارس من أجل العودة لمشاركة في التدريبات الجماعية وتدعيم الفريق خلال المباريات القادمة.



وكان الطيار قد غاب عن مباراة هليوبوليس التي خسرها الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.



