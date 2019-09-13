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توك شو

يتعانقان بحميمية.. طفلان يحاربان العنصرية بشعار البراءة.. شاهد

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:08 م
حضن أطفال - أرشيفية
حضن أطفال - أرشيفية
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو لطفلين أحدهما أسود والآخر أبيض، يركضان نحو بعضهما ويتعانقان في حميمية وبراءة إنسانية صافية، وكأنهما يلقنان البشرية درسا في المحبة.

أظهر الفيديو مشهدا لطفل أسود يقف وحيدا ليركض عليه طفل أبيض ويستقبله الأول بضحكات ليكون رد فعل الأبيض أن يعانقه ببراءة شديدة.

وما أن ينتهيا من معانقة بعضهما حتى يسير الطفل الأسود سريعا ويحاول الآخر ملاحقته وسط حالة من الفرحة والضحكات المتعالية.

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