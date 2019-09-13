بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.





وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط الكويتية المتجهة إلى الكويت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط التونسية 814 المتجهة إلى تونس ساعة ونصف لظروف التشغيل، وتأخرت رحلة شركة طيران اير العربية المتجهة إلى الشارقة ساعة ونصف لظروف التشغيل.



