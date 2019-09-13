بعد فوزهم بـ كأس العالم.. جامعة الفيوم تكرم منتخب مصر لناشئي كرة اليد

قال الدكتور محمد عيسى، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، إنه تقرر تكريم الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر للشباب الفائز ببطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في مقدونيا، يوم الأحد المقبل بقاعة الاحتفالات الكبرى على هامش استضافة جامعة الفيوم لمعسكر إعداد القادة.



وأوضح الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، أنه جرى دعوة الكابتن مجدي أبو المجد المدير الفني لمنتخب شباب كرة اليد وأعضاء الجهازين الفني والإداري وجميع اللاعبين لحضور هذه الاحتفالية.



وأضاف عطا الله أنه من المقرر تكريم الجهازين وفتح مجال الحوار مع الشباب المشاركين في المعسكر الأول لإعداد القادة الذي تستضيفه جامعة الفيوم من 13 وحتى 17 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الفيوم مش إرهابية".



وأكد عطا الله أن جامعة الفيوم تفتخر بتكريم أبطال اليد الذين شرفوا مصر ورفعوا أسمها عاليا بين دول العالم وفوزهم ببطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في مقدونيا.