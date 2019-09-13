بالطعم السوري .. طريقة عمل الطعمية بالحمص

تعتبر الطعمية بالحمص من الأكلات اللذيذة التي يعشقها الكثير وانتشرت من خلال مطاعم الأكل السوري ونقدم لكي طريقة عمل الطعمية بالحمص بالطريقة الأصلية.



المقادير

سمسم غير محمص

كزبرة حصى مجروشة خشن

ثوم صحيح

بصل

كزبرة ناشفة بودرة

كرات

شبت

بقدونس

ملح

فلفل اسود

كمون

دقيق

بيض

بيكنج صودا

حمص مسلوق مقشر

زيت قلي



طريقة التحضير



* يرفع الحمص فى الكبة ويضاف الكزبرة والكرات والخضرة كلها



* يضاف الثوم مع استمرار الخلط واضافة البيض ثم الدقيق والبيكنج صودا



* يرفع الخليط ويشكل أقراص متوسطة وفي طبق آخر يخلط السمسم مع الكزبرة



* تغمس أقراص الطعمية من الجانبين فى السمسم والكزبرة



* يفضل أن تترك الطعمية فى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التحمير



* ترفع وتحمر الطعمية فى الزيت حتى تكتسب اللون الذهبي ثم تقدم بالهنا