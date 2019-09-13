ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالطعم السوري .. طريقة عمل الطعمية بالحمص

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 05:31 م
صدى البلد
ريهام قدري
تعتبر الطعمية بالحمص من الأكلات اللذيذة التي يعشقها الكثير وانتشرت من خلال مطاعم الأكل السوري ونقدم لكي طريقة عمل الطعمية بالحمص بالطريقة الأصلية.

المقادير
سمسم غير محمص
كزبرة حصى مجروشة خشن
ثوم صحيح
بصل
كزبرة ناشفة بودرة
كرات
شبت
بقدونس
ملح
فلفل اسود
كمون
دقيق
بيض
بيكنج صودا
حمص مسلوق مقشر
زيت قلي

طريقة التحضير

* يرفع الحمص فى الكبة ويضاف الكزبرة والكرات والخضرة كلها

* يضاف الثوم مع استمرار الخلط واضافة البيض ثم الدقيق والبيكنج صودا

* يرفع الخليط ويشكل أقراص متوسطة وفي طبق آخر يخلط السمسم مع الكزبرة

* تغمس أقراص الطعمية من الجانبين فى السمسم والكزبرة

* يفضل أن تترك الطعمية فى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التحمير

* ترفع وتحمر الطعمية فى الزيت حتى تكتسب اللون الذهبي ثم تقدم بالهنا

ترشيحاتنا

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وكانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا

شاهد.. رسالة مؤثرة من عصام الحضرى لـ مؤمن زكريا

بعد إثبات شرف إسراء غريب.. هكذا تعيش ابنة عمها المتهمة فى قتلها

كوب ماء ساخن يغنيك عن أدوية السكر

الأرض تخسر معركتها في البقاء.. ودمار الكوكب بـ نهاية قريبة

اشتغلت شغلانتك وأنا صغير.. تامر حسني يدعم عاملًا في فندق بكلمات مؤثرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب رزق.. نحات الخشب بممشى دهب يأسر قلوب السياح بشعبية المشاهد الطبيعية..صور

نوستالجيا.. حكاية حب مع سهير شلبى لم تنته رغم وفاته.. أحمد سمير أشهر مذيع نشرات أذاع خبر وفاة السادات وكتب 3 أفلام

بالورود السوداء.. إطلالة كلاسيك لـ نادية الجندى فى أحدث ظهور لها