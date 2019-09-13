شاهد.. التجهيزات الأخيرة لـ المؤتمر الوطني الثامن للشباب

عرضت فضائية اكسترا لقطات كشفت عن تواصل تجهيزات المؤتمر الوطني الثامن للشباب الذى من المقرر انطلاقه غدا السبت بمركز المنارة بالتجمع الخامس.



وتنطلق فعاليات المؤتمر الثامن للشباب في 14 سبتمبر الجاري، غدا السبت في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب.



وتتضمن أجندة المؤتمر الذي سينعقد لمدة يوم واحد، 3 جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس"، بالإضافة إلى جلستين آخرين، وهي أبرز جلسات المؤتمر من حيث التفاعل والتأثير والتي يقوم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين، والرد على أسئلتهم.



يذكر أن الإعلامي الشاب رامي رضوان أدار جلسة "إسأل الرئيس"، في مؤتمر الشباب بنسخته السابعة، والذي تم إقامته في 29 و30 من شهر يوليو 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

