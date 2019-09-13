تحت الأمطار .. المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة ماليندي

وسط أجواء ممطرة للغاية أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مرانه الأساسي على ستاد عمان بزنجبار، استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة والتي تجمعه بنظيره ماليندي بطل زنجبار والمقرر إقامتها في الثالثة والربع عصر بعد غدٍ الأحد ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



وجاء المران قويًا وحماسيًا ،وأضفى الجو الممطر سخونة شديدة على المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة ركز خلالها الكابتن إيهاب جلال على النواحي الخططية والتكتيكية بشكل كبير ، وكذلك استغلال الضربات الحرة المباشرة من على حدود منطقة الجزاء ، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الكرات الثابتة في المواقف الدفاعية والهجومية ، كما خصص الكابتن ايهاب جلال حصة تدريبية للمهاجمين ، فيما تدرب بعض اللاعبين على تسديد ضربات الترجيح ونفذوها بدقة تامة .



واختتم المران بتقسيمه استمرت لمدة عشرين دقيقة تخللها العديد من التدخلات الفنية من الكابتن إيهاب جلال للتأكيد على لاعبيه لتصحيح بضرورة التحرك السريع لفتح مساحات في خط ظهر الفريق المنافس ، فيما ادى ثلاثي حراس مرمى النادي المصري مرانًا قويًا تحت اشراف الكابتن مصطفى كمال مدرب الحراس.



