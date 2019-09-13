القاهرة في أسبوع.. تتفوق على 92 جامعة صينية و33 يابانية و12 تركية في التصنيفات الدولية.. توقع اتفاقية تعاون مع واحدة امريكية شهيرة.. وفوز 30 عالما وباحثا بجوائزها لعام 2018

د. محمد الخشت:

*فتح باب التقدم لجوائز جامعة القاهر أول أكتوبر 2019

*تقدم جامعة القاهرة في تصنيف "شنغهاى" نجاح غير مسبوق للجامعات المصرية

*هدفنا تخريج طالب دولي يتمتع بمواصفات عالمية



أعلن مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2018، بأنواعها، التميز، والجامعة التقديرية، والجامعة للتفوق العلمي، والتشجيعية، والاختراع.



وقال الخشت، إن لجان التحكيم تكونت من أساتذة كبار من داخل وخارج الجامعة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء بعض التعديلات على معايير جوائز الجامعة لتواكب التغييرات العالمية في البحث العلمي، منها استحداث عدد من المعايير الجديدة مثل الحداثة والنوعية فيما يتعلق بالبحث العلمي، وارتباط الأبحاث العلمية بخطط التنمية المستدامة، وذلك في إطار السعي نحو تحول الجامعة إلى جامعة من الجيل الثالث.



وفاز بالجوائز 30 عالمًا وباحثًا من مختلف القطاعات الأكاديمية، وبلغت قيمة جوائزهم مليونا، و890 ألف جنيه.



في جوائز التميز، وعددها 7 جوائز وقيمة كل جائزة 200 ألف جنيه، فاز كل من الدكتور رفعت حسن هلال بكلية العلوم في مجال العلوم الاساسية، والدكتور مرتضي حسن فخري الشبراوي بكلية الطب في مجال العلوم الطبية والصيدلية، والدكتور عطية حسان محمد إبراهيم بكلية الطب البيطري في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل، فيما لم يتقدم أحد لجوائز العلوم الإنسانية والتربوية والاجتماعية والهندسية والتكنولوجيا المتقدمة.



وفى جوائز الجامعة التقديرية، وعددها 8 جوائز وقيمة كل جائزة 100 ألف جنيه، فاز كلًا من الدكتورة مهجة محمد فريد مصطفي أحمد بكلية العلوم في مجال العلوم الاساسية، والدكتورة ايمان صلاح الدين المحلاوي بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية، والدكتور خالد أبو السعود محمود إبراهيم بكلية الطب البيطري في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل، والدكتور أحمد جلال حلمي عبده بكلية العلوم في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتور علاء الدين علي صابر بكلية الآداب في جائزة نجيب محفوظ – الابداع الفكري والأدبي، فيما حُجبت جوائز العلوم الإنسانية والتربوية والعلوم الطبية والصيدلية، ولم يتقدم أحد لجائزة العلوم الاجتماعية.



وبالنسبة لجوائز الجامعة للتفوق العلمي، وعددها 8 جوائز وقيمة كل جائزة 50 ألف جنيه، فاز كل من الدكتورة مايسة محمد علي منصور بكلية الآثار في مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتورة ريهام رشاد محمد علي بكلية العلوم في مجال العلوم الأساسية، والدكتور أحمد نادر محي الدين رزق بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية، والدكتورة رانيا محمد منير محمد عبد الحي بكلية الطب في مجال العلوم الطبية والصيدلية، والدكتور أحمد سمير محمد شحاته بكلية الطب البيطري في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل، والدكتورة علا رشدي عبد الفتاح شهاب بكلية العلوم في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتور هشام يوسف محمد سعد بكلية الطب البيطري في مجال العلوم الزراعية، فيما حُجبت جائزة العلوم الاجتماعية.



وفى جوائز الجامعة التشجيعية، وعددها 26 جائزة وقيمة كل جائزة 30 ألف جنيه، فاز كلًا من الدكتور عبده عبد اللاه محمد بكلية العلوم في مجال العلوم الفيزيائية، والدكتور محمد سمير عبد العزيز زيدان والدكتور ولاء حامد محمود محمد الزناري والدكتورة شيماء سمير محمد مدني بكلية العلوم في مجال العلوم الكيميائية، والدكتور ياسر عطية عوض خليفة بمعهد الليزر والدكتور أحمد عادل عطية سعده والدكتور كريم محمد حسن علي خليل بكلية الطب البيطري في مجال العلوم البيولوجية، والدكتور محمود عبد الحميد محمد إبراهيم بكلية الزراعة والدكتورة نرمين مصطفي محمد مصطفي بكلية الطب البيطري في مجال العلوم الزراعية، والدكتورة مروة خيري عبد الهادي محمد محسب بكلية الطب والدكتورة نورثان فتحي محمد عبد التواب والدكتور سينار سيد فؤاد عبد السلام بكلية الصيدلة والدكتورة الهام عبد الجواد حسن عبد الله بكلية الطب البيطري في مجال العلوم الطبية، والدكتور سالم فرج سالم حجازي بمعهد الليزر في مجال العلوم الهندسية، فيما حُجبت جوائز العلوم الانسانية والتربوية والعلوم الاجتماعية، ولم يتقدم أحد لجوائز علوم الرياضيات والعلوم الجيولوجية.



وبالنسبة لجائزة الجامعة للاختراع التي تُمنح لكل من حصل على براءة اختراع وقيمتها 20 ألف جنيه، فاز بها الدكتور عبد الرحمن أحمد عبد الواحد السيد بكلية الهندسة.



وأعلن رئيس جامعة القاهرة، عن فتح باب التقدم لجوائز الجامعة في نفس المجالات لعام 2019 بدءًا من أول أكتوبر 2019.



كما عقد مجلس جامعة القاهرة خلال الاسبوع المنقضي، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، اجتماعًا استعرض خلاله تفوق الجامعة على جامعات أمريكية وكندية ذات تاريخ كبير، وذلك وفقًا للتصنيف "شنغهاي" الصيني لعام 2019، والذي جاءت فيه الجامعة في الفئة من 301 إلى 400 من بين 30 ألف جامعة على مستوى العالم.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة حققت نقلة نوعية كبيرة على مستوى التصنيفات الدولية، حيث نجحت الجامعة في التفوق على 102 جامعة أمريكية وكندية وفقًا للتصنيف الصيني "شنغهاي" لعام 2019، والذي جاءت فيه الجامعة في الفئة من 301 إلى 400 من بين 30 ألف جامعة على مستوى العالم.



وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة سبقت 92 جامعة بأمريكا ومنها على سبيل المثال جامعات يونج بريجهام، وغرب فيرجينيا، وكليمسون، وشمال تكساس وفلوريدا المركزية، وميتشيجين التكنولوجية، وجامعة كلارك، كما حققت جامعة القاهرة تقدمًا كبيرًا على 10 جامعات كندية أبرزها جامعات يورك، ومانيتوبا، وفيكتوريا، وريجينا، وجيولف، وكارليتون، وكونكوريا.



وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، أن تقدم جامعة القاهرة على أكثر من 102 جامعة أمريكية وكندية، يعد نجاح غير مسبوق على مستوى الجامعات المصرية، خاصة وأن التقدم جاء على جامعات عريقة ذات تاريخ كبير وليست جامعات حديثة الإنشاء، مشيرًا إلى أن الجامعة تسير وفقًا لخطة استراتيجية من شأنها تحقيق مزيد من التقدم في التصنيفات الدولية خلال السنوات القادمة.



وشدد الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة تتوسع في عمليات النشر العلمي الدولي في كافة التخصصات سواء العلمية أو النظرية وذلك من خلال إصدار أكثر من مجلة علمية دولية للجامعة بالتعاون مع الناشر الدولي "إيمرالد"، لتسهيل إجراءات نشر الباحثين للأبحاث العلمية، بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات التي تساهم في تحفيز النشر العلمي الدولي في كبرى المجلات العلمية المرموقة.



وعلي جانب اخر، شهد مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين كلية طب قصر العيني وكلية طب بيرلمان بجامعة بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، في مجالات التعليم، وبرامج الأبحاث، والأبحاث السريرية والتعامل مع المرضى، وذلك بقاعة أحمد لطفي السيد بمبنى القبة.



وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تواصل التحالف مع الجامعات الأكثر تقدمًا في التصنيفات الدولية، لفتح آفاق التعاون، مشيرًا إلى أن بنود الاتفاقية المشتركة تتضمن التعاون المباشر في مجالات البحث العلمي وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المواد والمعلومات العلمية والبحثية، وكذلك الزيارات العلمية المتبادلة بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعتين، وتوفير البعثات والمنح الدراسية للمتدربين.



جدير بالذكر أن جامعة بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر واحدة من أكبر الجامعات على مستوى العالم، حيث تحتل المرتبة 15 في تصنيف QS البريطاني، والمرتبة 17 في تصنيف شنغهاي الصيني، كما تتمتع الجامعة بشهرة عالمية تعود إلى سمعة كلياتها؛ وبالأخص كليات الطب وطب الأسنان وإدارة الأعمال والحقوق، وأيضًا إمكانيات تدريس الطب الحيوي وإنتاج البحوث عنه، وتعد برامج مرحلة البكالوريوس فيها من بين البرامج الأكثر انتقائية عند قبول الطلاب.



وفي نفس السياق ذاته، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة حققت قفزة هائلة على مستوى التصنيفات الدولية خلال عام 2019 حيث نجحت في التفوق على أكثر من 92 جامعة صينية و33 جامعة يابانية و12 جامعة تركية و13 ايرانية و3 جامعات إسرائيلية وفقًا للتصنيف الصيني "شنغهاي".



وقال الدكتور محمد الخشت، في تصريحات صحفية، إن جامعة القاهرة سبقت العديد من الجامعات الآسيوية والتي أبرزها 92 جامعة بالصين، أبرزها جامعات بيجنج للتكنولوجيا الكيميائية، والصين للجيوسينس، وفيوزهو، وجينان، وغرب الصين الوطنية، وجنوب الصين الوطنية، كما تفوقنا على 33 جامعة يابانية علي رأسها جامعات شيبا، وكوبى، وأوكياما، و طوكيو للعلوم، وهيروشيما.



وأوضح الدكتور الخشت، انه على المستوى الإقليمي حققت الجامعة أرقامًا قياسية بالتفوق على 12 جامعة تركية ومنها على سبيل المثال جامعات اسطنبول، واكدنيز، وأنقره، وغازى، وهاستيبى، إلى جانب التفوق علي 13 جامعة ايرانية أبرزها جامعات شاريف، و طهران للعلوم الطبية، و امير كبير للتكنولوجيا، و اصفهان للعلوم و التكنولوجيا، فضلا عن التفوق علي 3 جامعات إسرائيلية وهي جامعات بن جوريون، و بار ايلان، و حيفا.



وأكد الدكتور الخشت، أن هذا التفوق على المستوي الإقليمي والدولي إنما يعكس الطفرة الكبيرة التي حدثت على مستوى التعليم والبحث العلمي خلال الفترة الماضية، مشددا علي أن جامعة القاهرة نجحت في التحول إلى جامعات الجيل الثالث والتي أهم أولوياتها كيفية استفادة الدولة والمجتمع من البحث العلمي وليس إجراء البحث العلمي للنشر فقط.



وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن جامعة القاهرة وجهت منظومة البحث العلمي إلى المشروعات والقضايا القومية التي تحتاج إليها الدولة وتساهم في حل مشكلات داخليًا وخارجيًا وهو ما أعطى البحوث العلمية المنشورة من جامعة القاهرة أهمية دولية من حيث معادل التأثير والإطلاع، موضحًا أن التحول إلى جامعة ذكية منح الجامعة سمعة دولية كبرى خاصة في ظل الأعداد الكبيرة في الجامعة علي مستوى الطلاب وهيئة التدريس والعاملين.



وشدد رئيس جامعة القاهرة، أن هدفنا تخريج طالب دولي يتمتع بمواصفات عالمية، ليس فقط أن يكون مؤهلا لسوق العمل الدولية، وإنما يكون انسانًا كونيًا، اي يفكر بطريقة عالمية ولديه القدرة علي التعايش في أنماط ثقافية مختلفة ويتكيف معها، مؤكدًا على أن خطط الجامعة تسير وفقًا لأهمية التنمية الشاملة، ونؤمن بأن خطط تطوير التعليم ليست جزرًا منعزلة عن التنمية الشاملة وإنما مكمل لها.