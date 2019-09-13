شاهد.. إنقاذ دولفين بالعلمين وإعادته إلى بيئته في البحر المتوسط

نجحت وزارة البيئة فى إنقاذ دولفين ضل داخل مياه البحيرة الصناعية بمركز مارينا العلمين السياحي و اعادته إلى مياه البحر المتوسط بعد التأكد من سلامته وقدرته على مواصلة الحياة فى بيئته الطبيعية.



ورد بلاغ من مركز القرى السياحية إلى غرفة عمليات الوزارة يفيد بوجود كائن بحري داخل مياه البحيرة الصناعية بمركز مارينا العلمين السياحي.



وفور ورد البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة التعامل مع الموقف وتشكيل فريق عمل مكون من الإدارة العامة لمحميات المنطقه الشمالية وفرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية وإدارة شئون البيئة بجهاز القري السياحية بالإضافة إلى المعهد القومي لعلوم البحار فرع الإسكندرية لعمل مسح بحري شامل لمنطقه البلاغ لرصد الكائن البحرى والذى تبين أنه أنثى دولفين من النوع الأزرق الأبيض أو ما يطلق عليه الدولفين المخطط واسمه العلمي Stenella coeruleoalba ويبلغ طوله ١٨٠سم و فى حالة صحية جيدة ولا توجد به أية إصابات.



ووضع الفريق المشكل خطة علمية لإعادة الدولفين إلى مياه البحر المتوسط بارشاده للطريق باستخدام عدد من اللنشات ومجموعة من المساعدين وجعله يسبح بصورة أمنه حتي اقترابه من المنطقة الصخرية الفاصلة بين البوغاز الواصل بين البحيرة ومياه البحر المتوسط وهي المنطقة التي دخل منها حيث تم انتشاله ونقله بصورة سريعة وأمنة بأحد اللنشات للمياه العميقة بالبحر المتوسط بعد التأكد من سلامته وقدرته على مواصلة الحياة فى بيئته الطبيعية بالبحر المتوسط.



كما قرر فريق العمل إجراء عمليات مسح اخري داخل البحيرات الصناعية بالمنطقة لبحث مدى وجود دلافن أخرى من عدمه .