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أخبار العالم

60 عميلا إسرائيليا يعملون في لبنان

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:55 م
الموساد
الموساد
عرفة البنداري
ذكرت قناة المنار اللبنانية الموالية لحزب الله، اليوم الجمعة، أن هناك من يعمل في الدولة اللبنانية على ملفات 60 عميلا اسرائيلي، مشيرة إلى أن العميل الفاخوري يخضع لتحقيقين متوازيين في المحكمة العسكرية ولدى مخابرات الجيش اللبناني.

وكانت المديرية العامة للأمن العام في لبنان قد أعلنت اليوم، الخميس، أنه في اطار متابعتها لعملاء العدو الإسرائيلي وتعقبهم، أوقفت المديرية العامة للأمن العام آمر معتقل الخيام سابقا اللبناني، عامر الفاخوري.

وقالت المديرية في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام أنه ونتيجة التحقيق معه اعترف بتعامله مع العدو الإسرائيلي والعمل لصالحه وانه استحصل بعد فراره عام 2000 الى داخل فلسطين المحتلة على هوية اسرائيلية وجواز سفر اسرائيلي غادر بموجبه الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى أنه بعد انتهاء التحقيق معه تمت إحالته إلى النيابة العامة العسكرية استنادا إلى إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس.

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