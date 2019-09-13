إنقاذ مريض نفسي حاول الانتحار من الطابق السادس بمستشفى خاص بطنطا

أنقذت العناية الإلهية حياة مريض نفسي حاول الانتحار والتخلص من حياته من خلال القفز بالطابق السادس أثناء تواجده فترة علاج داخل إحدى المستشفيات الخاصة بشارع حافظ وهبي بمدينة طنطا .



وأفادت مصادر داخل مستشفي الخاص أن العشرات من عمال المستشفى نجحوا فى إنقاذ الشاب قبل سقوطه وتم اصطحابه للأقسام الداخلية وتم إخطارا الأهالي الأجهزة الأمنية ومديرية الصحة .



وانتقلت سيارات النجدة والحماية المدنية تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير أمن إلى مكان الحادث كما يتوافر المستشفي الخاص بها قسم لعلاج الأمراض النفسية والعصبية.



في المقابل أصدر الدكتور عبد القادر الكيلاني وكيل وزارة الصحة بالغربية توجيهاته الى الدكتور حامد محمد مدير العلاج الحر بالضرورة فحص الشكاوى المتعلقة بالمريض داخل المستشفى الخاص وتوفير الرعاية العلاجية له .

