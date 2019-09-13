المشى على النار.. طقوس احتفالات الصين بعيد الخريف..شاهد

عرضت فضائية الآن تقريرا بعنوان احتفالات واسعة في الصين بمناسبة عيد الخريف.



أقيمت مجموعة من الاحتفالات في جميع أنحاء الصين في ذكرى منتصف الخريف ، وأقيمت عروض ليانهو ، المعروفة أيضًا باسم "السير على النار" ، والتي تمثل العادات التقليدية المتمثلة في الاحتفال بجمع شمل الأسرة.



وتم إضافة عروض ليانهو إلى قائمة التراث الثقافي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم، كتقليد فريد من نوعه.



في مدينة وانزاي القديمة بمقاطعة جيانجشي بشرق الصين ، تجري مجموعة واسعة من الأنشطة الشعبية كعروض الألعاب النارية وعروض الأوبرا التقليدية.

