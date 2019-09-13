ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميتشو: الكرة السنغالية قوية والزمالك مستقر فنيا وإداريا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:59 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسى
شدد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على أن الفريق مستقر فنيا وإداريا ولاعلاقه لنا بأي شيء آخر سوى تحقيق الانتصارات.

وأضاف ميتشو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أنه يعرف أن وصول السنغال للدور النهائى في أمم إفريقيا الأخيرة يدل على أن الكرة السنغالية قوية جدا.. مشرا إلى أن الحكم على الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي الذي سيواجهه غدا، سيكون بعد اللقاءين.

ويستعد الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأول الأربعاء لمواجهة جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يسافر إلي السنغال للمشاركة بدوري أبطال أفريقيا ..الأربعاء

ميتشو يطالب لاعبي الزمالك بـ 3 أمور قبل مواجهة جينيراسيون فى دورى الأبطال .. تعرف عليها

الزمالك يؤدي مرانه الاول في السنغال اليوم استعدادا للقاء جينيراسيون

ميتشو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك بفندق الإقامة بالسنغال

ميتشو يرفض حضور الجماهير لمران الزمالك اليوم فى السنغال

ميتشو يوجه رسالة حماسية للاعبي الزمالك قبل مواجهة جينيراسيون فوت.. غدا

ترشيحاتنا

إسراء غريب فتاة عذراء قتلها الجن.. تفاصيل مثيرة لـ آخر 3 أيام في حياتها

أثاروا الغضب بالسعودية.. تطور خطير بواقعة تسلق أطول رافعة في المملكة

شاهد.. رسائل جمهور الزمالك لـ مؤمن زكريا بعد الأزمة النفسية

بعد إجراء القرعة.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة بالدوري

السعودية تزأر في وجه إسرائيل.. لا سلام دون عودة الأرض.. إعلان نتنياهو يستفز العرب.. ورئيس وزراء الاحتلال يتراجع

اغتصاب طفلة عمرها عامان.. تفاصيل الفاجعة التي هزت بورما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوام رشيق.. 15 صورة تكشف إطلالات دارين حلمي خطيبة تامر عاشور

طريقة عمل صينية الرقاق الطرى.. 4 وصفات مميزة .. بالصور

بإطلالة كلاسيكية.. هند صبري تتألق بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي