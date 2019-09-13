ميتشو: الكرة السنغالية قوية والزمالك مستقر فنيا وإداريا

شدد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على أن الفريق مستقر فنيا وإداريا ولاعلاقه لنا بأي شيء آخر سوى تحقيق الانتصارات.



وأضاف ميتشو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أنه يعرف أن وصول السنغال للدور النهائى في أمم إفريقيا الأخيرة يدل على أن الكرة السنغالية قوية جدا.. مشرا إلى أن الحكم على الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي الذي سيواجهه غدا، سيكون بعد اللقاءين.



ويستعد الزمالك الذي وصل السنغال أمس الأول الأربعاء لمواجهة جينيراسيون فوت غدا السبت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.