الزمالك وجينراسون.. ميتشو: درست الفريق السنغالى جيدا ونسعى للفوز عليه

أكد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أنه درس فريق جينراسيون السنغالي جيدا قبل المواجهة المنتظرة بين الفريقين غدا السبت بذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



وقال ميتشو خلال تصريحاته بمؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه يعلم الأجواء الإفريقية جيدا من مناخ وارضية الملعب والأجواء الجماهيرية.



وتابع: "درست المنافس جيدا وعرفت نقاط القوة والضعف به وأعلم أنه سبق وأقصى مصر المقاصة من سنتين"، مضيفا: "نركز دائما على سياسة أن أفضل وسيلة للدفاع الهجوم وسنبحث عن ثغرات بدفاعات الفريق السنغالي".



واختتم تصريحاته بالتأكيد على احترامه للمنافس القوي جيدا والسعي بالعودة بنتيجة إيجابية من السنغال".