بخطوة واحدة تستطيع التمييز بين الشخص العاقل والأحمق.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن العلم أمانة والكلمة أمانة، فهناك كلمة تحيي أمة وأخرى تهلكها وتوقع وطن في أزمة.



وأضاف في خطبة الجمعة، من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، أن النبي قال في خطورة الكلمة "وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار بعد الثريا".



وأشار إلى أن العاقل هو من يفكر قبل أن يتكلم والأحمق يتكلم دون أن يفكر، منوها أن هناك أمانة الفتوى وهى التي تأخذ إلى طريق البناء والتعمير وإذا أراد الإنسان أن يعرف المحق من المبطل بفراسة إنسانية وعقلية مجردة فكل ما يأخذك إلى البناء والتعمير والرحمة والسلام ومصالح البلاد والعباد يأخذك إلى صحيح الأديان، وكل ما يدعوك إلى الفساد والإفساد فلا هو من الإسلام ولا الإسلام منه.



وأوضح، أن الإسلام دين البناء من جانب ودين العفة من جانب أخر، منوها ان الذي يدعو إلى الإسلام لابد أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة ومن كان حكيما فلا يعقل أن يكون سفيها وساذجا.



واضاف: دورنا مهم في تفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة التي تشوه صورة الإسلام وعمارة الدنيا بالدين وليس تخريبها باسم الدين.

