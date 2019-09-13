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فن

أحمد إبراهيم يكشف موقفا لـ أنغام مع أصالة بعد خلافهما.. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:31 م
أحمد ابراهيم - أنغام
أحمد ابراهيم - أنغام - أصالة
آية عاطف - عدسة: عز حسين
تحدث الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، عن النجاح الكبير الذي حققته أغنية "جابوا سيرته" لـ أصالة من ألبومها الجديد "في قربك" رغم الخلافات بينهما بسبب زواجه من الفنانة أنغام، وذلك خلال حلوله ضيفا في موقع صدى البلد الإخباري.

وكشف أحمد كواليس الأغنية قائلاَ: "بدأنا أنا وأصالة العمل على الأغنية في نهاية 2018 وقامت بتسجيلها في مطلع 2019 حتى حدثت الخلافات في فبراير 2019 ورغم ذلك التزمت بتسليم الأغنية واستكمال توزيعها الموسيقي والمكساج أيضا".

وأضاف: "والذي لا يعلمه أحد أنني قمت بتوزيع الأغنية وإجراء المكساج لها في المنزل الذي أسكن فيه أنا وأنغام بعد الزواج، قبل العودة مجددا للعمل في الستوديو الخاص بي، بل إن أنغام قامت بلفت انتباهي قبل تسليم "مكساج" الأغنية أن صوت أصالة غير واضح في جزء من الأغنية وبالفعل كانت محقة وقمت برفع مستوى صوتها، وهذا لأننا على المستوى المهني نتعامل بشكل فني محترف، لكن في المقابل نرفض تدخل أي شخص في حياتنا الخاصة.

واختتم أحمد إبراهيم كلمته قائلا: "أنا بحترم الناس كلها ومعنديش مشاكل مع حد".

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