وزيرة السياحة: إصدار تقرير المتابعة الًاول لبرنامج الإصلاح الهيكلي.. قريبا

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، جلوريا جيڤارا الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC ووزيرة السياحة السابقة لدولة المكسيك، وذلك خلال مشاركتها في أعمال اجتماعات الدورة الـ (23) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO التي تنعقد خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري في مدينة سانت بطرسبرج بجمهورية روسيا الاتحادية.



وقد استهلت الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للسياحة والسفر اللقاء بالإشارة الى الطفرة التي يشهدها قطاع السياحة في مصر في ظل جهود وزارة السياحة المصرية وما تقوم به الآن للنهوض بهذا القطاع وإدراكها لمدي أهميته بالنسبة للاقتصاد العالمي.



كما أشادت بالوتيرة السريعة التي تسير بها وزارة السياحة المصرية لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع، بجانب الاشادة بالتعاون القائم بين الوزارة والقطاع الخاص في ظل الجهود التي تقوم بها الوزارة للنهوض بقطاع السياحة.



وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن أولويات الوزارة خلال الفترة الماضية كانت وضع رؤية موحدة للقطاع مع كافة الأطراف ذات الصِّلة من حكومة ومجلس نواب وقطاع خاص، مشيرة إلى حرص الوزارة على أن يشارك القطاع الخاص في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع لتحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلي رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.



وقالت المشاط إن الوزارة بصدد إصدار تقرير المتابعة الأول لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة قريبا.



وأعربت جلوريا جيڤارا عن رغبتها في تقديم برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته وزارة السياحة المصرية كنموذج للدول الأخرى، وقامت بدعوة الدكتورة رانيا المشاط للمشاركة في القمة العالمية العشرين للمجلس الدولي للسفر والسياحة في سان خوان، بورتوريكو في الفترة من 21 إلى 23 أبريل 2020، وذلك لعرض تجربة مصر للنهوض بالقطاع من خلال إطلاق وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة ليكون نموذجا يحتذى به للدول الأعضاء في المجلس الدولي للسياحة والسفر.



وأعربت الدكتورة رانيا عن سعادتها بالمشاركة في القمة العالمية العشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة، لتقديم تجربة وزارة السياحة من خلال إطلاق وتنفيذ محاور وأهداف برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، مشيرة إلى اهتمام الوزارة للتعاون مع المجلس الدولي للسياحة والسفر وذلك في إطار حرص الوزارة على اعادة صياغة علاقاتها مع المؤسسات الدولية والذي يعد محورا هاما من محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.



جدير بالذكر أن مصر فازت بجائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام من المجلس الدولي للسياحة والسفر، وتسلمت الجائزة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال انعقاد الدورة الـ 19 للقمة الدولية للمجلس الدولى للسياحة والسفر‪WTTC Global Summit 2019‬ في إبريل الماضي بمدينة إشبيلية بإسبانيا، ويمنح المجلس هذه الجائزة السنوية تقديرا للجهود المبذولة من الدول أو المسئولين بالدول الذين نجحوا، من خلال السياسات والمبادرات التي طبقوها في رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة، وأظهرت بلادهم القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات.



وتجدر الإشارة أيضا الى أن المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC نشر في مارس الماضي تقريرا عن السياحة في عدد من الدول المختلفة، استعرض خلاله نتائج البحث الجديد الذى أجراه المجلس لعام ٢٠١٨ وقارن خلاله بين قطاع السفر والسياحة فى 185 دولة، وأظهر البحث أن السياحة في مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة في عام 2018، حيث تعد الأسرع نموا بشمال أفريقيا حيث حقق القطاع زيادة في أعداد السياحة بنسبة ١٦,٥٪، وهذا أعلى من متوسط النمو العالمي البالغ 3.9 ٪.



وأرجع المجلس هذه الانتعاشة إلى جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية، والتي ساعدت على إعادة جذب السائحين وشركات السياحة الكبرى إلى الوجهات المصرية السياحية الشهيرة، وزيادة استثماراتهم في مناطق التنمية السياحية الجديدة على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط.



وجدير بالذكر أن المجلس الدولي للسفر والسياحة WTTC يمثل القطاع الخاص العالمي للسياحة والسفر، وهو يتألف من أعضاء من مجتمع الأعمال العالمي ويعمل مع حكومات الدول لرفع الوعي بصناعة السفر والسياحة.