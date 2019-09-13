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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: نشعر بالحزن والغضب على الفتاة الزرقاء

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:49 م
الفتاة الزرقاء سحر
الفتاة الزرقاء سحر خضيرة
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
قادها عشقها إلى التنكر في زي رجل لخداع رجال الأمن والتمكن من الدخول إلى مباراة كرة قدم، لتشجع فريقها لمفضل «الاستقلال»، إذ إن النظام الإيراني يمنع حضور النساء إلى المباريات والأحداث الرياضية المختلطة.

وتم تقديم سحر الخداياري، التي أطلق عليها «الفتاة الزرقاء» أو «شهيدة كرة القدم» إلى المحاكمة، وقررت المحكمة سجنها 6 أشهر، مما دفعها إلى إشعال النيران في نفسها أمام المحكمة، ما سبب لها إصابات بالغة، أدت إلى وفاتها الاثنين الماضي.

وأثارت وفاة «الفتاة الزرقاء» غضبا كبيرا في الوساط الإيرانية، وأيضا خارج إيران، إذ عبَّرت الخارجية الأمريكية عن غضبها وحزنها، عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»؛ حيث قالت: «نشعر بالحزن والغضب بعد معرفة أن سحر خضيرة الفتاة الزرقاء، قد ماتت بعد أن قتلت نفسها أثناء احتجاجها على تمييز النظام الإسلامي ضد النساء، بما في ذلك في المناسبات الرياضية».

وأكدت الخارجية الأمريكية على تأييدها لكفاح الشعب الإيراني ضد النظام الحاكم الذي وصفته بـ«القمعي»، قائلة: «نؤيد كفاح الشعب الإيراني ضد هذا النظام القمعي».

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