هنادي تطرح كليب أنواع الوجع على مزيكا.. فيديو

طرحت المطربة الجزائرية هنادي أحدث أغانيها بعنوان "أنواع الوجع" على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج الكندي المصري متيم السراج، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بالتزامن مع بدء عرضه عبر فضائية "مزيكا".





اختارت هنادي العودة للجمهور بعد غياب دام خمس سنوات عن إحياء الحفلات بأغنية " أنواع الوجع" باللهجة المصرية وكتب كلماتها الشاعر الغنائي مخلص أحمد، وهي من ألحان وتوزيع متيم السراج، وتنفيذ شركة "إكس جينريشن إيجيبت".



