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رياضة

كأس العالم لكرة الطائرة للناشئات.. مصر أمام بلغاريا.. تعرف على مواجهات اليوم

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:32 م
منتخب مصر أرشيفية
منتخب مصر أرشيفية
عبدالله هشام
يواجه منتخب مصر لكرة الطائرة للناشئات منافسه بلغاريا اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف في إطار مباريات تحديد المراكز من التاسع وحتى الثاني عشر، في بطولة كأس العالم ، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر الجاري.

وكان منتخب مصر لكرة الطائرة قد حقق الفوز علي منافسه تايلاند بنتيجة 3-2 بينما حقق منتخب بلغاريا الفوز علي منافسه كندا بنتيجة 3-1 .


وتضم قائمة المنتخب 12 لاعبة هن: مي غزال وسابين حسن وسلمى يوسف وسلمى عبدالهادي وندى وليد وساندي خالد وفريدة الحناوي وآية النادي ومريم ثابت ولوجين ياسر ونور إيهاب و سما عماد.

وجاءت مباريات اليوم في بطولة كأس العالم كالتالى :

الدور قبل النهائي:
البرازيل- أمريكا
الصين- إيطاليا

المراكز من 5-8
اليابان- روسيا
الصين- إيطاليا
المراكز من 9 إلى 12
تركيا- الأرجنتين
مصر- بلغاريا
المراكز من 13-16
كندا- تايلاند
كوريا- بورتوريكو

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