ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

السديس يوصي بأمر واحد في زمن الانفتاح الإعلامي والفضائيات.. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:56 م
الشيخ الدكتور عبد
الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس إمام وخطيب الحرم المكي
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام، إنه في زَمَنِ الانْفِتَاح الإعلامِي العَالَمِي المُبْهِر، بِفَضائِيَّاتِهِ، وتِقَانَاتِه، وعولمته وشَبَكَاتِه، وطَوَارِفِهِ ومُخْتَرَعَاتِه، لابد لِكُلِّ عاقل حكيم، وذكي من منهج خالص وضَّاء، يستبين به الطريق.

وأضاف «السديس» خلال خطبة الجمعة اليوم بالحرم المكي بمكة المكرمة: لينأى عن الفهم السقيم، ويرقى إلى الدَّرَجِ السليم، ويتدرجُ في مدارج السالكين إلى رب العالمين، وأنَّى له ذلك إلا بإيمانٍ راسخٍ، وعقيدةٍ صحيحةٍ ثابتةٍ كعقيدة السلف الصالح، في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم».

واستشهد بما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «من كان مُسْتَنًا فَلْيستن بمن قد مات، فإن الحي لا تُؤْمَنُ عليه الفتنة، أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها عِلمًا، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه».

وتابع: وقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله: «سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله تعالى وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو المهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولَّاه الله ما تَوَلّى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا»، وصَحَّ عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها».

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

إنها حقا عائلة فنية.. سامح حسين وزوجته وبناته على خشبة المسرح

اغتصاب طفلة عمرها عامان.. تفاصيل الفاجعة التي هزت بورما

ومن الحب ما قتل..تاجر أغنام الفيوم يحول حفل خطوبة فتاة إلى محرقة

أوقعته في شباكها من أجل ثروته.. زوجة بالدقهلية تخدر زوجها وتصوره عاريا

كوب قهوة يتسبب في تغيير مسار طائرة وإجبار قائدها على الهبوط الاضطراري

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-9 -2019 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوام رشيق.. 15 صورة تكشف إطلالات دارين حلمي خطيبة تامر عاشور

طريقة عمل صينية الرقاق الطرى.. 4 وصفات مميزة .. بالصور

بإطلالة كلاسيكية.. هند صبري تتألق بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي