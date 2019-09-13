السديس يوصي بأمر واحد في زمن الانفتاح الإعلامي والفضائيات.. فيديو

قال الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام، إنه في زَمَنِ الانْفِتَاح الإعلامِي العَالَمِي المُبْهِر، بِفَضائِيَّاتِهِ، وتِقَانَاتِه، وعولمته وشَبَكَاتِه، وطَوَارِفِهِ ومُخْتَرَعَاتِه، لابد لِكُلِّ عاقل حكيم، وذكي من منهج خالص وضَّاء، يستبين به الطريق.



وأضاف «السديس» خلال خطبة الجمعة اليوم بالحرم المكي بمكة المكرمة: لينأى عن الفهم السقيم، ويرقى إلى الدَّرَجِ السليم، ويتدرجُ في مدارج السالكين إلى رب العالمين، وأنَّى له ذلك إلا بإيمانٍ راسخٍ، وعقيدةٍ صحيحةٍ ثابتةٍ كعقيدة السلف الصالح، في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم».



واستشهد بما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «من كان مُسْتَنًا فَلْيستن بمن قد مات، فإن الحي لا تُؤْمَنُ عليه الفتنة، أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها عِلمًا، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه».



وتابع: وقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله: «سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله تعالى وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو المهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولَّاه الله ما تَوَلّى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا»، وصَحَّ عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها».

