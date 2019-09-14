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أستاذ علوم سياسية: تمويل مشروعات تنمية الصعيد بقيمة 18 مليار جنيه

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:45 ص
مشروعات تنمية الصعيد
مشروعات تنمية الصعيد
قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والإقتصاد جامعة بنى سويف، إن الصعيد عشر محافظات يمثلون 65% من مساحة مصر الكلية والتى يسكنها ثلث سكانها.

وأضاف "مسعود" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر أعطى أولوية كبيرة جدا لترميم المناطق المهمشة الموجودة بها ومن ضمنها الصعيد، موضحا بقيام الحكومة المصرية القيام بعدد من المبادرات التى لم تذكر كثيرا بالإعلام.

وأوضح الدكتور على مسعود، أن برنامج تنمية الصعيد متمثل فى محافظتين بها وهما سوهاج وقنا بتمويل جزء من البنك الدولى والحكومة المصرية فيما يعادل حوالى 18 مليار جنيه، لافتا إلى تنفيذ جزء من المشروع بالمحافظتين.

وأشار إلى أن أهمية المشروع ترجع إلى أن مخرجاته سيتم تعميمها بمحافظات مصر الأخرى، مضيفا أن هناك مشروع كبير جدا تبنته القيادة السياسية وهو مشروع المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، التى صدر بها قرار جمهوري عام 2017، بالإضافة إلى عدة مشاريع أخرى.

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