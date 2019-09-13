غير مستقرة .. أسعار الذهب اليوم الجمعة 13 - 9 - 2019

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 13 - 9 - 2019 تراجعًا، مع تحسن الشهية للمخاطرة في ظل مؤشرات على ذوبان الجليد في الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي طال أمده مما أبعد المستثمرين عن الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بينما تراجع البلاديوم قليلا من ذروة قياسية بلغها في الجلسة السابقة، فإليكم قائمة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة.



أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة



تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 13-9-2019، بقيمة وصلت حتى 5 جنيهات لكل جرام، عن أسعاره أمس، وذلك حسب موقع "إيجيبت بريس جولد" المتخصص في أسعار الذهب في مصر.



سعر الذهب عيار 21



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم قيمة 689 جنيها للجرام، وسعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 591 جنيهًا بتراجع جنيهان عن سعره أمس الخميس.



سعر الذهب عيار 24



بينما سجّل عيار 24 سعر 787 جنيهًا للجرام بتراجع 8 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 5512 جنيهًا ، وسجّلت أوقية الذهب 24489 جنيه.



أسعار الذهب في مصر ، تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيهًا واحدًا أو جنيهين.



سعر أوقية الذهب



نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1496.76 دولار للأوقية (الأونصة)، متراجعا نحو 0.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري فيما قد يكون ثالث هبوط أسبوعي على التوالي، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1504.30 دولار للأوقية.



اتفاق أمريكا والصين وتأثيره على الذهب



وقدمت واشنطن وبكين بوادر تصالحية قبيل محادثات تجارية مقررة الشهر القادم، مما خفف من درجة الخلاف بينهما ولقى ترحيبا من المستثمرين، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إنه يفضل إبرام اتفاق تجاري شامل مع الصين لكنه لم يستبعد احتمال التوصل إلى اتفاق مؤقت، على الرغم من أنه قال إن اتفاقا "سهلا" لن يكون ممكنا.

