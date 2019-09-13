مصر تطلع على التجربة الأمريكية لموازنة البرامج والأداء.. وفد حكومي وبرلماني يعقد 6 لقاءات بمختلف المؤسسات المالية بالولايات المتحدة.. والأعضاء يستعرضون برنامج الإصلاح الاقتصادي

وفد برلماني يلتقي عددا من المسئولين الأمريكيين في واشنطن

وكيل اللجنة: اللقاءات تضمنت مناقشة القضايا المتعلقة بإعداد موازنة البرامج والأداء

حلمي: الزيارة تشكل فرصة كبيرة للتعرف على التجربة الأمريكية في إعداد موازنة البرامج











وأشار سالم الى أن ثانى محطة للوفد المصرى كان بالمائدة المستديرة فى شركة بدائل التنمية العالمية (DAI)، لمناقشة الخبرات والعمليات اللازمة لوضع جدول أعمال يتصدى للفساد ويشجع إمكانية المساءلة ويعزز الحوكمة الرشيدة فى القطاعين العام والخاص، ووضع آليات مبتكرة للتنمية

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللقاء تناول أيضا نظرة عامة على برامج شركة بدائل التنمية العالمية فى جميع أنحاء العالم التى تعمل من خلالها مع الحكومات المستضيفة على تطوير القدرات المؤسسية وزيادة الشفافية وإمكانية المساءلة وتحسين الإدارة المالية العامة، مع التركيز على وضع الموازنة وإدارة النفقات وطرح و مناقشة الاعتبارات التي يجب أن تراعي عند إنشاء مكاتب الموازنة البرلمانية والحديث حول تجربة انشاء مكتب موازنة الكونجرس الأمريكي.



وأشار سالم إلى أن ثالث لقاءات الوفد المصرى الهامة كانت بمسئولي "شراكة الموازنة الدولية"، وشراكة الحوكمة المفتوحة، ومعهد السياسة المالية بالعاصمة واشنطن، وتم مناقشة استراتيجيات الاتصال المتعلقة بالموازنة وأنشطة التواصل، العوامل التى تم أخذها فى الاعتبار عن تصنيف مؤشر الموازنة المفتوحة (التى نشرتها شراكة الموازنة الدولية)، وربط إعداد الموازنة وتنفيذها بتقديم الخدمات المحلية.



وقال مصطفى سالم إن رابع لقاءات الوفد كانت مع "سيم دينير" كبير أخصائيين الحوكمة بالبنك الدولى والسفير راجي الاتربي ممثل مصر بالبنك الدولى وعضو مجلس إدارة الصندوق وعدد آخر من المسئولين بالبنك الدولى حيث تم مناقشة التخطيط الاستراتيجى لتنفيذ أطر الموازنة متوسطة الأجل واستراتيجيات الإيرادات متوسطة الأجل بشكل فعال، وإدارة المخاطر المالية بما فى ذلك المسئوليات الطارئة، وتعبئة الموارد المحلية من خلال تحسين السياسة الضريبية وإدارة الضرائب، والممارسات الدولية فى الصندوق السيادى باعتبارها استثمارا بديلا عن التنمية الاقتصادية، وممارسات تقييم مشروع البنية التحتية والمنهجيات والخبرة فى أنواع المشاريع فى البنك الدولى وتم مناقشة أولويات وأهداف التنمية المستدامة في عدد من الدول خاصة مصر وكذلك تجربة عدد من الدول ومصر في موازنة البرامج والأداء والموازنة الاستثمارية واوجه إنفاقها.



وأضاف سالم أن خامس لقاءات الوفد كانت بمعهد السياسات المالية بالعاصمة واشنطن وعقد اجتماع يضم كل من مدير السياسات الضريبية والموازنة بالمعهد وكذلك كبير مستشارى المعهد للموازنة الفيدرالية، وتناول الاجتماع جوانب إعداد الموازنة على المستويين المحلى والفيدرالي، وكذلك السياسات الضريبية والممارسات الحديثة فى التجربة الأمريكية.



من جانبه، أوضح الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة والذى يرافق الوفد المصرى بالولايات المتحدة الأمريكية أن هذه الزيارة تشكل فرصة كبيرة للتعرف على التجربة الأمريكية في إعداد موازنة البرامج والأداء، والاطلاع على التحديات والدروس المستفادة في إطار تنفيذها على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات.



أضاف حلمى أن الزيارة لصندوق النقد الدولى هدفت إلى مناقشة القضايا المتعلقة بإعداد موازنة البرامج والأداء ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية بما فى ذلك أفضل الممارسات الدولية، وربط أهداف التنمية المستدامة بعملية إعداد الموازنة، مشيرًا إلى رؤية مصر 2030 والتى تأتى على قمة منظومة التخطيط باعتبارها تمثل الإطار الاستراتيجى طويل الأجل وينبثق عنها برنامج الحكومة متوسط الأجل، موضحًا أن موازنة البرامج والأداء ساعدت فى إعداد محتوى برنامج الحكومة مما أدى فى النهاية للوصول إلى خمسة أهداف استراتيجية لهذا البرنامج وكل هدف ينقسم إلى عدة برامج رئيسة والتى بدورها تنقسم لبرامج آخرى فرعية لها آليات محددة عبارة عن مجموعة من المشروعات والأنشطة والتشريعات والإصلاحات الهيكلية وغير ذلك المعنية بتنفيذ أهداف محددة لكل وزارة.



تشمل زيارة الوفد المصرى فى جولته بالولايات المتحدة الأمريكية والتى تستمر حتى السابع عشر من سبتمبر الجارى زيارة معهد السياسات المالية بواشنطن، ومكتب الإدارة والموازنة الأمريكي، ومكتب الموازنة التابع للكونجرس، بالإضافة إلى شراكة الموازنة الدولية، وشراكة الحكومة المفتوحة، مجلس شيوخ ولاية مريلاند، مكتب الموازنة والضرائب ومكتب الرئيس، حكومة ولاية بنسلفانيا، وإدارة الموازنة ومكتب حاكم الولاية.

يواصل وفد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية، عقد لقاءاته مع العديد من المسؤولين الأمريكان، بشأن رؤي موازنة البرامج والأداء، والذي تسعي الحكومة لتطبيقها فى مصر، مع استعراض ما تم من إصلاح اقتصادي خلال الفترة الماضية.وتضمنت اللقاءات قيادات شركة بدائل التنمية العالمية (DAI)، حيث دار النقاش والحوار حول الخبرات والعمليات اللازمة لوضع جدول أعمال يتصدى للفساد ويشجع إمكانية المساءلة ويعزز الحوكمة الرشيدة فى القطاعين العام والخاص، ووضع آليات مبتكرة للتنمية من خلال جدول أعمال شامل، وتحدث في اللقاء الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، حيث ألقى نظرة عامة على برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية وكذلك عن التجربة المصرية في تنفيذ موازنة البرامج والأداء ورؤية مصر المحدثة ٢٠٣٠.كما تناول اللقاء أيضا نظرة عامة على برامج شركة بدائل التنمية العالمية فى جميع أنحاء العالم التى تعمل من خلالها مع الحكومات المستضيفة على تطوير القدرات المؤسسية وزيادة الشفافية وإمكانية المساءلة وتحسين الإدارة المالية العامة، مع التركيز على وضع الموازنة وإدارة النفقات، وتم خلال اللقاء مناقشة الاعتبارات التي يجب أن تراعي عند إنشاء مكاتب الموازنة البرلمانية والحديث حول تجربة إنشاء مكتب موازنة الكونجرس الأمريكي.وعقد الأعضاء أيضا لقاءات مع سيم دينير كبير إخصائيين الحوكمة بالبنك الدولى، وتمت مناقشة التخطيط الاستراتيجى لتنفيذ أطر الموازنة متوسطة الأجل واستراتيجيات الإيرادات متوسطة الأجل بشكل فعال، وإدارة المخاطر المالية بما فى ذلك المسئوليات الطارئة، وتعبئة الموارد المحلية من خلال تحسين السياسة الضريبية وإدارة الضرائب، والممارسات الدولية فى الصندوق السيادى باعتبارها استثمارا بديلا عن التنمية الاقتصادية، وممارسات تقييم مشروع البنية التحتية والمنهجيات والخبرة فى أنواع المشاريع فى البنك الدولى.كما عقد الوفد لقاءً بمسئولي "شراكة الموازنة الدولية"، وشراكة الحوكمة المفتوحة، ومعهد السياسة المالية بالعاصمة واشنطن، وتم مناقشة استراتيجيات الاتصال المتعلقة بالموازنة وأنشطة التواصل، العوامل التى تم أخذها فى الاعتبار عن تصنيف مؤشر الموازنة المفتوحة (التى نشرتها شراكة الموازنة الدولية)، وربط إعداد الموازنة وتنفيذها بتقديم الخدمات المحلية.وأكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو الوفد، أن اللقاءات تضمنت مناقشة القضايا المتعلقة بإعداد موازنة البرامج والأداء ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية بما فى ذلك أفضل الممارسات الدولية، وربط أهداف التنمية المستدامة بعملية إعداد الموازنة وذلك مع مسئولى إدارة الشئون المالية بصندوق النقد الدولى والتقى الوفد الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء مصر الأسبق و المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالشرق الأوسط.