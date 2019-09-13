خطيب الحرم المكي يكشف عن 7 أركان لاعتقاد السلف الصالح .. فيديو

قال الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن أركان اعتقاد السلف رحمهم الله هي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.



وأوضح «السديس» خلال خطبة الجمعة اليوم بالحرم المكي بمكة المكرمة، أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد ج من غير تحريف، ولا تعطيل، ومن غير تَكْيِّيفٍ، ولا تمثيل؛ بل يؤمنون بأن الله سبحانه: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ».



وتابع: فلا يَنْفُون عنه ما وصَفَ به نفسه، ولا يُحَرِّفُون الكَلِمَ عن مَوَاضِعِه، ولا يُلْحِدُون في أسماء الله وآياته، ولا يُكَيِّفُون، ولا يُمَثِّلُون صفاته بصفات خَلْقِه؛ لأنه سبحانه لا سَمِيّ له، ولا كُفْوَ له، ولا نِدَّ له، ثم إن الإيمان عند السلف رحمهم الله قولٌ وعمل واعتقاد، قولٌ باللِّسَان وعمل بالأركان، واعتقاد بالجَنَان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان.



واستشهد بما قال الله تعالى: «وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ»، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الأيمان» أخرجه مسلم.

