روما تغير أسماء شوارع تمجد شخصيات عنصرية

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن عمدة العاصمة الإيطالية روما فرجينيا راجي أعلنت عزم بلدية المدينة تغيير أسماء شوارع تحمل أسماء علماء وقعوا على بيان معاد لليهود عام 1938، واستبدالها بأسماء علماء عارضوا النظام الفاشي وتعرضوا للملاحقة بسبب ذلك.





وأضافت الصحيفة أن سكان الأحياء الموجودة بها الشوارع التي سيتم تغيير أسمائها شاركوا في اختيار الأسماء الجديدة.





وأوضحت الصحيفة أن البيان العنصري الذي وقعه العلماء العنصريون في 1938 تحول إلى أساس أيديولوجي شبه علمي للسياسات العرقية التي اتبعها النظام الفاشي في إيطاليا قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية.





وقالت الصحيفة إن الشوارع المذكورة ستحمل أسماء إنريكا كالابريسي ونيلا مورتارا وماريو كارارا.





وإنريكا كالابريسي هي عالمة حيوانات يهودية انتحرت داخل السجن عام 1944 كي لا يتم نقلها إلى معتقل أوشفيتز النازي في بولندا.





ونيلا مورتارا هي فيزيائية هربت من إيطاليا عام 1938 فرارا من الإجراءات المعادية لليهود، وماتت في 1988.



