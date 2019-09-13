اضرار الميكرويف علميا.. احترس من الإصابة بـ السرطان

اضرار الميكرويف علميا ، حيث أنه لا يوجد دليل على أن تناول الأطعمة التى تم طهيها فى الميكروويف يضر للإنسان أو الحيوان، ولكن الإشعاعات الموجودة فى الميكرويف يمكن أن تحدث تغييرات كيميائية في الغذاء، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى اضرار الميكرويف علميا.





اضرار الميكرويف علميا



تشير الدراسات إلى أن أضرار الميكرويف علميا، تتمثل فى



- أنه إذا تم تسخين الطعام إلى درجات حرارة عالية جدًا، فقد يتم تحلل البروتينات والكربوهيدرات، وسيتم تدمير بعض الفيتامينات، وقد تتفاعل السكريات والبروتينات.



- تُفقد الميكرويف بعض الخضراوات من فيتامين C، وخاصة أن الدراسات أثبتت أن الطهي بشكل عام يتسبب في فقد هذا الفيتامين.



- بحثت دراسة منشورة في معالجة الأغذية والمنتجات الحيوية آثار طرق الطهي المختلفة على المحتوى الغذائي للسمك، وتبين أن عند طهيه فى الميكرويف، يتم خسارة دهون أوميغا 3.



- كما يُحذر استخدام الأوعية البلاستيكية فى تحضير الطعام بـ الميكرويف ، حيث يمكن أن تتسرب المواد الكيميائية من البلاستيك إلى الطعام لذلك يُنصح بضرورة استعمال بدائل أخرى فى الطهى مثل الزجاج والخزف والتى صُممت من أجل الطهي فى الميكرويف.



- وفيما يخص تسريب الإشعاع من الميكروف، حيث أنه هناك بعض المركبات الغذائية التى تحتوى على مواد مشعة قادرة على التسبب في السرطان، حيث تؤكد بعض الدراسات أن الطاقة الناتجة عن الموجات الصغرية كافية للتلف في علم الوراثة (DNA) وبالتالي تسبب السرطان.



- فى الميكرويف بعض العناصر الغذائية تنهار عندما تتعرض للحرارة، وخاصة تلك الأطعمة التى تحتوى على فيتامين C.



- الميكرويف علميا يحرم الخضراوات من بعض قيمتها الغذائية، حيث يفقد البروكلي المسلوق مثلا الجلوكوزينولات، وهو مركب يحتوي على الكبريت والذي قد يعطي للخضراوات خصائصه المضادة للسرطان.



اضرار الميكرويف .. كيف تعمل الفرن



يتم طهى الطعام فى أفران الميكرويف باستخدام موجات من الطاقة تشبه موجات الراديو ولكنها أقصر، هذه الموجات انتقائية بشكل ملحوظ ، وتؤثر في المقام الأول على الماء وجزيئات أخرى غير متناظرة كهربائيًا، أحد الطرفين موجب الشحنة موجب والآخر مشحون سالبًا، تتسبب الموجات الصغرية في اهتزاز هذه الجزيئات وبناء الطاقة الحرارية (الحرارة) بسرعة.



أما فيما يخص، طريقة الطهى الصحية فى الميكرويف تتمثل فى تسخين الطعام لأقصر وقت ممكن، مع استخدام القليل من السوائل، فضلا عن غلق باب الميكرويف عند طبخ الخضروات، حتى لاتفقد الفيتامينات والمعادن التى تحتوى عليها.