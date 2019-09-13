إثيوبيا تعتقل عددا من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي

قال مسؤول في الجيش الإثيوبي، إن الجيش اعتقل عددا من أعضاء تنظيم داعش في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.



وصرح نائب قائد الجيش الإثيوبي، برهانو جولا، لوكالة الأنباء الإثيوبية المملوكة للدولة، أن هناك أدلة على أن الجماعة المتطرفة "قامت بتجنيد بعض الإثيوبيين وتدريبهم وتسليحهم"، لكنه لم يكشف عن عدد المعتقلين وكيفية اعتقالهم.



وأشار برهانو جولا إلى أن أعضاء آخرين في التنظيم لا يزالون مطلقي السراح ويجري مطاردتهم، محذرا من أن تنظيم داعش حاول عدة مرات في الماضي إقامة قاعدة في إثيوبيا.



وحذر رئيس الوزراء، أبي أحمد، مؤخرًا من محاولات المتطرفين المتمركزين في الصومال المتمركزين في الصومال التقدم إلى إثيوبيا.