ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إقامة صلاة جنازة سيمون أسمر بحضور نجوى كرم

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:55 م
سيمون اسمر - نجوى
سيمون اسمر - نجوى كرم
شروق إبراهيم
تقام صلاة الجنازة على المخرج الراحل سيمون أسمر الآن في إحدى الكنائس بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت الفنانة اللبنانية نجوى كرم من أوائل الحاضرين لصلاة الجنازة وحضور مراسم الدفن لتوديع المخرج التليفزيوني.

يذكر أن أسمر عانى من أزمة صحية تعرض لها وتتعلق بالمسالك البولية وسرطان البروستات ومضاعفات أصابت أيضًا الكلى، وقبل سنوات خضع لعملية زراعة كلية ما استوجب دخوله إلى المستشفى.

سيمون أسمر هو مخرج لبناني، وصاحب استوديو الفن وصانع النجوم الأول في لبنان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة المخرج الكبير سيمون أسمر

صانع النجوم.. تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة سيمون اسمر

صانع النجوم.. اليسا تنعى سيمون اسمر بكلمات مؤثرة

علامة فارقة في عالم الفن.. نوال الزغبي تنعي سيمون اسمر

فارس كرم عن وفاة سيمون اسمر : خسارة كبيرة

سيرين عبد النور عن رحيل سيمون أسمر: العباقرة حياتهم جدل ورحيلهم إجماع

ترشيحاتنا

بالورود السوداء.. إطلالة كلاسيك لـ نادية الجندى فى أحدث ظهور لها

الدوري الإسباني.. زيدان يزف بشرى سارة لـ جماهير ريال مدريد

آيتان يفهمهما الناس خطأ وهذا هو التفسير الصحيح.. فيديو

شاهد.. رسالة نجم الزمالك لـ مؤمن زكريا

ياسمين صبرى تثير الجدل بفيديو جديد .. والجمهور : حورية بحر

فتاة تتهجم على أحمد فهمي.. تعرف على رد فعل زوجته هنا الزاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالورود السوداء.. إطلالة كلاسيك لـ نادية الجندى فى أحدث ظهور لها

ياسمين عبد العزيز بإطلالة أنيقة في المنزل

قوام رشيق.. 15 صورة تكشف إطلالات دارين حلمي خطيبة تامر عاشور