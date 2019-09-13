إقامة صلاة جنازة سيمون أسمر بحضور نجوى كرم

تقام صلاة الجنازة على المخرج الراحل سيمون أسمر الآن في إحدى الكنائس بالعاصمة اللبنانية بيروت.



وكانت الفنانة اللبنانية نجوى كرم من أوائل الحاضرين لصلاة الجنازة وحضور مراسم الدفن لتوديع المخرج التليفزيوني.



يذكر أن أسمر عانى من أزمة صحية تعرض لها وتتعلق بالمسالك البولية وسرطان البروستات ومضاعفات أصابت أيضًا الكلى، وقبل سنوات خضع لعملية زراعة كلية ما استوجب دخوله إلى المستشفى.



سيمون أسمر هو مخرج لبناني، وصاحب استوديو الفن وصانع النجوم الأول في لبنان.

