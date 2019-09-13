دار سؤال تصدر رواية سفينة الحمقى عن مستشفى المجانين



صدرت عن دار سؤال للنشر والتوزيع رواية "سفينة الحمقي" للكاتب حسين العبري.



وعن الرواية يقول الناقد الفلسطيني د. حسين المناصرة: "اختيار السارد لسيرة مستشفى الرازي؛ مستشفى المجانين "أو المرضى النفسيين"، يعدّ خيارًا موفقًا؛ لأن هذا الجانب الثقافي المرسوم بين العقلانية والجنون يكشف عن عبقرية اللغة، والثقافة الواعية والقيم الإنسانية العميقة في الصراع بين الخير والشر؛ ليتأكد- في المحصلة- أن العالم السردي كله هو مستشفى للحمقى والمغفلين والمجانين والمرضى بأوهام عديدة؛ لذلك تغدو صورة المجتمع كله مرهونة بثقافة "لا يخلو أحد من التماعة عقل مجنونة أو التماعة جنون عاقلة".



في مقدمة روايته من بين هذه الأساطيل الروائية أو الهجائية، هي التي كان لها وجود حقيقي. فالسفن التي كانت تنقل حمولتها الجنونية من مدينة إلى أخرى وجدت حقًا. ولهذا، فإن الحمقى كانوا يعيشون حياة التيه. لقد كانت المدن تطردهم من جنباتها، ليلتحقوا بالبراري حيث يتيهون على وجوههم، هذا في الحالة التي لا يشحنون فيها مع بضائع تجار أو قافلة حجاج"؛ والسفينة هنا مجازية؛ لأن الوظيفة الدلالية التي تحملها هي وظيفة عدم جدوى حياة هؤلاء القاطنين عليها؛ لأنهم موتى على ذمة الحياة.