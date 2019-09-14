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ديني

واجب المعلم والمتعلم في قافلة دعوية لـ أوقاف الإسكندرية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:38 ص
قافلة دعوية لـ أوقاف
قافلة دعوية لـ أوقاف الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية، أمس  الجمعة، قافلة دعوية إلى مساجد إدارة العامرية غربي المدينة، تحت عنوان "واجب المعلم والمتعلم".

وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن تلك القافلة تأتي بالتزامن مع قدوم عام دراسي جديد، مشيرا إلى أن عناية الاسلام بالعلم ظهرت مع أول آيات نزلت من آيات القرآن الكريم.

وأكد وكيل الوزارة في تصريحات صحفية أن للعلم آداب عظيمة وأخلاق كريمة ينبغي أن يتخلق بها المعلم والمتعلم منها:الإخلاص لله عز وجل وأن يحذر الرياء والسمعة، والتواضع لله عز وجل، وأن هناك جملة من الأخلاق ينبغي أن يتخلق بها طالب العلم من أهمها الحرص على التعلم والمواظبة عليه دون كسل ولا يضيع وقته فيما لا يفيد كذلك توقير المعلم واحترامه وعدم التطاول عليه مع الاستماع والإنصات اليه

وأضاف "خشبة"، أننا بحاجة ماسة إلي تحصيل العلوم التي تنفعنا في دنيانا بقدر حاجتنا إلى العلوم التي يستقيم بها ديننا بحاجة إلي الابتكار والإبداع والسبق والطموح حتى تنفع ديننا وبلادنا".

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