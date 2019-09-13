بعد انتهاء فترة عمله بالمملكة.. اتحاد المصريين بالسعودية يكرم السفير المصري



كما أثنى الحضور على الجهود التي قدمها الدكتور حازم رمضان وتسخير كافة الامكانيات لخدمة أبناء الجالية المصرية بالمملكة.

وقد تم تكريم السفير الدكتور حازم رمضان بدرع الشكر والتقدير.



حضر الحفل المستشار محمد أبو العيش نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين العاملين بالخارج (فرع السعودية) وعبدالوهاب توفيق ومحمد الرزاز ، وأحمد زكي رئيس الإتحاد العام للمصريين العاملين بالخارج (فرع المدينة المنورة) وأعضاء من القنصلية المصرية ونخبة من أعضاء الجالية المصرية بجدة والمنطقة الغربية.



وفي الختام تبادل الحضور الصور التذكارية مع السفير الدكتور حازم رمضان وتمنوا له التوفيق في خدمة مصرنا الحبيبة.

أقام الإتحاد العام للمصريين العاملين بالخارج (فرع السعودية) حفل تكريم السفير الدكتور حازم رمضان قنصل عام جمهورية مصر العربية بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمملكة.بدأ الحفل باستقبال الضيوف، ثم ألقى الدكتور سعيد يحيى رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للمصريين العاملين بالخارج (فرع السعودية) كلمة رًحب فيها بالحضور وأثنى على جهود السفير الدكتور حازم رمضان خلال الثلاث سنوات الماضية ومساندته الدائمة لأعضاء الجالية المصرية، عبر النائب خالد صالح عن مواقف السفير الداعمة لأبناء الجالية المصرية.كما ألقى الدكتور ماجد بشاره كلمة نيابة عن الجالية القبطية بالمملكة شَكر فيها سعادة السفير على دعمه للجالية واستضافته الدائمة لأعضاء الجالية ورموزها.وقد ألقى السفير الدكتور حازم رمضان كلمة شٌكر للحضور ولأعضاء الاتحاد العام للمصريين العاملين بالخارج (فرع السعودية) ولكافة أعضاء الجالية المصرية على مساندتهم له خلال فترة عمله بالمملكة والتي ستظل محفورة في وجدانه إلى الأبد.